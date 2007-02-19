Кім Чен Ір конфіскує у корейців японські машини

Північнокорейський лідер Кім Чен Ір наказав конфіскувати у своїх співгромадян всі автомобілі японського виробництва, передає у понеділок France Presse.

Повідомляється, що відповідний наказ поступив ще 1 січня, коли Кім Чен Ір здійснював поїздку до мавзолею свого батька і засновника КНДР Кім Ір Сена. За інформацією агентства, він побачив на дорозі заглухлу японську машину, яка заважала проїзду інших водіїв, і наказав Національній комісії з оборони прибрати з вулиць решту всіх японських автомобілів.

Причиною подібного розпорядження Кім Чен Іра могла стати жорстка позиція Японії щодо ядерної програми КНДР і проведених Пхеньяном в жовтні минулого року ядерних випробувань. Після них японський парламент заборонив імпорт північнокорейських товарів, захід в територіальні води Японії судів під прапором КНДР і експорт в цю країну предметів розкоші.

Як повідомляє агентство, у північнокорейської влади можуть виникнути проблеми з виконанням наказу голови держави - велика частина автомобілів в країні випущена японськими виробниками.

Лента.ру