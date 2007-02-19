Перша дружина Литвиненка: Саша зрадив сім`ю, країну і релігію

Після смерті колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка його дружина Марина розвинула бурхливу діяльність, звинувативши в смерті чоловіка спецслужби Росії... Але мало хто знав, що у екс-підполковника була і інша дружина, Наталія, яка досі живе в Москві, пише “Комсомольська правда”. До певного часу вона вважала за краще зберігати про колишнього чоловіка мовчання. І ось заговорила.

- З Олександром ми познайомилися, коли мені було сім років, мій брат був його шкільним другом, - розповіла вона британській газеті Sunday Times. - Після школи ми одружилися.

У 24 роки Литвиненко поступив на службу в КДБ. «Він завжди хотів там працювати», - продовжує Наталія. Правда, при цьому його здібності як чекіста вона коментує скептично - він, на думку Наталії, абсолютно не умів зберігати таємницю.

Сьогодні Наталія живе з дітьми і батьками у 3-кімнатній квартирі. Вона бухгалтер. Син Олександр, якому 22 роки, - автодилер, а дочка Соня ще вчиться в школі.

Попри те, що Литвиненко кинув Наталію з двома дітьми (Саші було всього 7 років, а Соня тільки народилася, коли батьки розвелися), екс-дружина відзивається про нього без злості.

- Це було моє перше кохання, - із сумом згадує вона. Але одразу ж додає: «Саша зрадив сім`ю, потім ФСБ, потім країну, а потім і релігію. Хоча це і не відміняє того факту, що його смерть - жахлива трагедія».