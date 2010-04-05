Медведєв і Янукович сходили до каплиці
16:26, 05 квітня 2010Світ
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Окремі питання залишили на обід
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ зустрівся з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який перебуває в Москві з приватним візитом, у заміській резиденції Горки, повідомляє РІА «Новости».
Президенти прогулялися територією резиденції, відвідали розташовану там каплицю, оскільки зустріч проходить у дні пасхальних свят.
"За неформальним обідом президенти обговорять окремі питання російсько-української співпраці", - сказала РІА «Новости» прес-секретар президента РФ Наталія ТІМАКОВА.
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