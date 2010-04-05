Медведєв і Янукович сходили до каплиці

Окремі питання залишили на обід

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ зустрівся з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який перебуває в Москві з приватним візитом, у заміській резиденції Горки, повідомляє РІА «Новости». Президенти прогулялися територією резиденції, відвідали розташовану там каплицю, оскільки зустріч проходить у дні пасхальних свят. "За неформальним обідом президенти обговорять окремі питання російсько-української співпраці", - сказала РІА «Новости» прес-секретар президента РФ Наталія ТІМАКОВА.

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