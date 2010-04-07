Під час виступів опозиції в Киргизії постраждали 24 особи

Учасники мітингу опозиції в Киргизії захопили будинок адміністрації Таласької області. Влада пообіцяла жорстко придушити неконституційні дії і відрядила до Таласа додаткові сили міліції. Надвечір МВС оголосило, що ситуацію в обласному центрі взято під контроль, а мітинговців розігнано за допомогою спецзасобів. Проте пізніше очевидці стверджували, що учасникам акції знов вдалося захопити будинок обладміністрації.

Міністр внутрішніх справ Молдомуса Конгантієв заявив, що після заворушень усі дії опозиційного Об`єднаного народного руху є незаконними, а спроби зібрати намічений на середу курултай (народний схід) будуть припинені. Опозиція поки що не повідомляла, чи відбудеться курултай, але багато з його організаторів вже затримані міліцією.

Серед затриманих екс-прем`єр-міністр, лідер Соціал-демократичної партії Алмазбек Атамбаєв, який був суперником нинішнього президента Курманбека Бакієва на останніх президентських виборах торік улітку.

"Я вважаю всі зазначені курултаї незаконними. Якщо хтось спробує їх організувати, їх дії будуть припинені", - наводить слова міністра РІА "Новости".

Прокуратура повідомила, що проти організаторів заворушень у Таласі порушено кримінальні справи.

Глава МВС повідомив, що серед працівників міліції в Таласі є поранені, але не назвав скільки. За даними державного інформаційного агентства "Кабар", після зіткнень між правоохоронцями і мітингуючими до таласької лікарні доставили 24 потерпілих: люди госпіталізовані в хірургічне відділення і відділення травматології. Лікарі відзначають, що по медичну допомогу звертаються люди, які постраждали від сльозоточивого газу під час розгону акції опозиції.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив стурбованість заворушеннями і закликав сторони конфлікту до спокою.