Підземний вибух стався в центрі Нью-Йорка

Потужний вибух, що викликав сильну пожежу, стався під центральною площею Нью-Йорка - Таймс-сквер, влада евакуювала мешканців довколишніх будинків і постояльців готелю, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на пожежне управління міста.

За даними пожежників, вибух стався близько 16.30 за місцевим часом в районі Таймс-сквер, між перетином Бродвею з 50-ю і 54-ю вулицями. З кількох люків, які ведуть до підземних комунікацій, вирвалися стовпи вогню, пішов дим. На місце події прибули і ремонтні бригади, які обслуговують міські електромережі й газогін, проте поки що їм не вдалося визначити причину вибуху.

Через сильний запах чадного газу влада евакуювала мешканців трьох довколишніх будинків, а також готелю Novel. Поки пожежники не можуть повідомити, чи зможуть люди повернутися на ніч до своїх помешкань.

За повідомленнями очевидців, в багатьох місцях у районі підземної пожежі порепався асфальт. Час від часу з колекторів, де проходять електромережі, вириваються червоні й сині вогняні сполохи - очевидно, горить електропроводка.