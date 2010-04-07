У столиці Киргизії запроваджений надзвичайний стан

У столиці Киргизії Бішкеку запроваджено режим надзвичайного стану у зв`язку з масовими акціями протесту опозиції.

Як повідомляє радіо «Свобода», працівники служб безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, які оточили будинок уряду. За деякими даними, є вбиті і поранені, але ця інформація не підтверджена офіційно.

Киргизька опозиція вимагає відставки Президента Курманбека БАКИЄВА, звинувачуючи його в корупції, політичних переслідуваннях, обмеженні свободи слова і провалі соціальної політики.

Крім Бішкека протесними виступами охоплені й інші міста - Ош, Нарин, Талас і Токмок.

Затримано кілька опозиційних лідерів.