У столиці Киргизії запроваджений надзвичайний стан
14:27, 07 квітня 2010Світ
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Через масові акції протесту
У столиці Киргизії Бішкеку запроваджено режим надзвичайного стану у зв`язку з масовими акціями протесту опозиції.
Як повідомляє радіо «Свобода», працівники служб безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, які оточили будинок уряду. За деякими даними, є вбиті і поранені, але ця інформація не підтверджена офіційно.
Киргизька опозиція вимагає відставки Президента Курманбека БАКИЄВА, звинувачуючи його в корупції, політичних переслідуваннях, обмеженні свободи слова і провалі соціальної політики.
Крім Бішкека протесними виступами охоплені й інші міста - Ош, Нарин, Талас і Токмок.
Затримано кілька опозиційних лідерів.
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