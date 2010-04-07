Лідер киргизької опозиції оголосив головну мету - переворот

Колишній генпрокурор Киргизії, в даний час - один з лідерів опозиції, Азімбек Бекназаров оголосив головну мету мітингуючих - "змінити владу в країні".

"Узяти владу в свої руки в області - не головне, головне - змінити владу в країні", - заявив він на мітингу в охопленому безладами Нарині. В даний час екс-генпрокурор разом з соратниками готується до виїзду до Бішкеку.

На площі в Нарині зараз - близько 5000 людей, повідомляє Newsru .

Оибраний учасниками мітингу "народний губернатор" Адил Есенов, в.о. керівника НВО "За коаліцію і демократію", вже віддає розпорядження. Зокрема, за його вказівкою, площа оточена спецтехнікою і автомашинами.

По всій Киргизії мітингуючі захоплюють владу. За даними опозиціонерів, "під контроль народу" вже перейшли обласні центри Талас і Нарин, захоплені будівлі державних адміністрацій в Московському і Чуйському районах /Чуйська область/. Під контроль демонстрантів, повідомляють ті ж джерела, перейшла і адміністрація міста Токмак (Чуйська область).

У Іссик-Кульській області губернатор Кидикбек Ісаєв здав свої повноваження, нині будівля державної обласної адміністрації - у розпорядженні натовпу, передає інформагентство КАБАР.

У Сокулукському районі Чуйської області в даний час голова району і його заступники не допускаються в будівлю адміністрації, яка розгромлена учасниками безладів. При цьому основна маса мітингуючих організовано вивезена в столицю. Близько 50 прихильників опозиції утримують будівлю під своїм контролем.

У місті Токмок учасники безладів вже розгромили мерію, мародери грабують ринок.

Понад три тисячі людей зібралися у мерії міста, закидали вікна будівлі камінням і проникли в приміщення, повідомляє агентство "Аки-press".

У місті Баликчі також спостерігається велике скупчення людей, вони захопили муніципалітет і вимагають відставки мера.