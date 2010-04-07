Україна і Казахстан підписали План дій
18:35, 07 квітня 2010Світ
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Церемонія відбулась в Астані
Між Україною та Казахстаном підписано План дій на 2010-2011 роки.
Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, церемонія підписання відбулась в Астані після завершення українсько-казахстанських переговорів у розширеному складі під головуванням глав двох держав.
Крім Плану дій Україна - Казахстан на 2010–2011 роки (Дорожня карта-3), було підписано Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про взаємні поїздки громадян від 19 травня 2000 року.
Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Казахстані з одноденним офіційним візитом.
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