Україна і Казахстан підписали План дій

Між Україною та Казахстаном підписано План дій на 2010-2011 роки.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, церемонія підписання відбулась в Астані після завершення українсько-казахстанських переговорів у розширеному складі під головуванням глав двох держав.

Крім Плану дій Україна - Казахстан на 2010–2011 роки (Дорожня карта-3), було підписано Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про взаємні поїздки громадян від 19 травня 2000 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Казахстані з одноденним офіційним візитом.