Киргизька опозиція взяла владу

Уряд Киргизії припинив свою роботу. Як повідомив журналістам один з лідерів опозиції Темір Сариєв, за підсумками переговорів з прем`єр-міністром країни Даніяром Усеновим останній написав заяву про відставку.

Раніше киргизька опозиція виступила із заявою, що бере на себе відповідальність за те, що відбувається в Киргизії. Тоді ж було сформовано уряд народної довіри, керівником якого стала колишній міністр закордонних справ Роза Отунбаєва.

"Влада повністю контролюється опозицією", - цитує Отунбаєву РІА “Новости”.

Раніше з неофіційних джерел стало відомо, що президент країни Курманбек Бакієв вилетів з аеропорту "Манас" президентським літаком, який попрямував за межі країни. Цю інформацію підтвердило AFP з посиланням на співробітників аеропорту.