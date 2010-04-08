Медведєв і Обама підписали новий договір про СНО

Президент Росії Дмитро Медведєв і президент США Барак Обама підписали новий російсько-американський договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Про це повідомляє Лента.руз посиланням на телеканал "Росія 24".

Церемонія підписання угоди відбулася в Празі, в Іспанському залі палацу президента Чехії Вацлава Клауса.

Новий договір, що одержав назву СНО-3, замінить стару угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, підписану СРСР і США в 1991 році, термін якої сплив 5 грудня 2009 року.

Рішення про початок переговорів за новою угодою було прийняте на зустрічі лідерів Росії і США ще в квітні 2009 року. Для роботи над новим договором про СНО була створена спеціальна комісія, до якої увійшли представники більше 30 відомств. Для його обговорення було проведено 10 раундів повноформатних переговорів під особистим контролем російського і американського президентів. Остаточне узгодження тексту СНО-3 відбулося 18 грудня в Женеві.

Відповідно до нового договору, російська і американська сторони протягом 7 років після його підписання зобов`язуються скоротити число розгорнених стратегічних носіїв - міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів, а також важких стратегічних бомбардувальників до 700. Сумарна кількість розгорнених і нерозгорнених носіїв боєзарядів у кожної із сторін не повинна перевищувати 800 одиниць. Максимальна загальна кількість боєзарядів визначена в 1550 одиниць.

Крім того, кожній зі сторін дозволяється тримати обмежений, не врахований у загальній кількості носіїв, неядерний стратегічний потенціал, розміщений у спеціальних районах під контролем сил орбітального угрупування.

Обмін інформацією про проведені ракетні випробування проводитиметься раз на рік, рішення про те, які дані будуть включені в звіт, прийматиметься передавальною стороною. При цьому документ не передбачає продовження спостереження за ключовим російським підприємством із виробництва ракетної техніки у Воткінську.

У новій угоді також передбачена процедура виходу з неї у випадку, якщо пов`язані з його змістом обставини ставлять під загрозу вищі інтереси якої-небудь з країн-підписантів. Це положення також поширюється на кількісне і якісне нарощування потенціалу стратегічною ПРО США.

Документ підлягає ратифікації законодавчими органами обох країн і набуває чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами, термін його дії - 10 років.