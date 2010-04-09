Медведєв зі Шредером запустили будівництво Nord Stream

«Газпром» сьогодні офіційно відкрив будівництво газопроводу Nord Stream, нового маршруту транспортування газу до Європи.

Як повідомляє “Газета.ру”, про це було оголошено на урочистій церемонії, присвяченій початку будівництва.

У церемонії взяли участь Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, прем`єр-міністр Нідерландів Ян Петер БАЛКЕНЕНДЕ, єврокомісар з енергетики Гюнтер ОТТІНГЕР, екс-канцлер Німеччини, голова комітету акціонерів компанії-оператора проекту Nord Stream AG Герхард ШРЕДЕР, глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, керуючий директор Nord Stream AG Маттіас ВАРНІГ.

У бухті Портова відбулося символічне зварювання для з`єднання російських і європейських газотранспортних мереж.

У вівторок було почато роботи з укладання труб газопроводу на дно Балтійського моря.