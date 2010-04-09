Медведєв упевнений, що попит на газ в Європі і далі зростатиме

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ упевнений, що попит на газ у Європі зростатиме.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на церемонії початку будівництва морської частини газопроводу «Північний потік».

«Незважаючи на те, що всі ми зараз займаємося екологією – це наш спільний курс, проводимо наради, конференції, – і незважаючи на те, що йде активний пошук альтернативних джерел енергії, попит на «блакитне паливо», і ми всі в цьому упевнені, в Європі зростатиме. І це закономірно», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, "Північний потік» є прикладом ефективної багатосторонньої співпраці в енергетиці і відкриває можливості для розвитку транснаціональної енергетичної інфраструктури, для спільної розробки газових родовищ.

«Будівництво «Північного потоку» – це не лише великий транснаціональний комерційний проект, але це ще і наш внесок у спільне вирішення екологічних і кліматичних проблем не тільки регіонального, але й глобального масштабу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, була проведена безпрецедентна підготовча робота.

Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що зроблене все необхідне, щоб гарантувати надійність і безпеку проекту для навколишнього середовища, забезпечити відповідність цього проекту нормам національного і міжнародного екологічного права.

«Збільшення частки газу в енергетичному балансі Європи дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, і без збитку для економіки, - що особливо важливо, і що я б хотів зайвий раз підкреслити, - без збитку для економіки досягати мети програми боротьби із змінами клімату», - додав він.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що «Північний потік» є ключовою ланкою у забезпеченні глобальної та європейської енергетичної безпеки.

«Він є дуже важливим, просто системним проектом у енергодіалозі Росії і Європейського Союзу, про що яскраво свідчить і присвоєння йому особливого статусу – статусу транс`європейської енергетичної мережі. Газопровід забезпечить надійне постачання паливом європейських споживачів, причому постачання за прийнятними, розумними цінами, і, звичайно, гарантує нас від деяких проблем, які пов`язані з недосконалістю діючої нормативної бази, зокрема щодо транзиту», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії і Німеччині. Проти проекту виступає низка країн Балтійського регіону, зокрема Естонія і Литва, мотивуючи це потенційною загрозою для екології.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде збудована до 2011 року, а друга аналогічній потужності - до 2012 року.