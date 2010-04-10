Тисячі поляків несуть до Канцелярії Президента свічки та квіти

Тисячі поляків сьогодні збираються біля Канцелярії Президента Польші, де запалюють свічки та кладуть квіти в пам’ять загиблих сьогодні в авіакатастрофі польських високопосадовців, серед яких глава Польської держави Лех Качинський.

Як передає кореспондент УНІАН, мешканці та гості столиці збираються біля президентської Канцелярії від самого ранку.

Площа біля Канцелярії заповнена свічками, квітами та фотографіями загиблих. Кількість людей, котрі приходять до канцелярії, не зменшується.

Сьогодні у польській столиці та інших містах відбудуться богослужіння в пам`ять загиблих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в авіакатастрофі під російським Смоленським загинув Президент Польщі, голова національного банку країни, найвище військове керівництво Польщі, міністри президентської Канцелярії, депутати Сейму, Сенату, а також родичі жертв Катинської трагедії, які мали намір взяти участь в заходах з відзначення 70-ої річниці подій в Катині.

На борту президентського літака перебувало 96 людей.