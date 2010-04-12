Прощання з Президентом Польщі відбудеться у вівторок

Прощання із загиблим в авіакатастрофі під Смоленськом президентом Польщі Лехом Качинським відбудеться у вівторок, 13 квітня, повідомив журналістам заступник голови канцелярії президента Польщі Яцек Сасин.

"Труну буде виставлено для прощання у вівторок в президентському палаці", - сказав він.

Сасин повідомив також, що у понеділок відбудеться зустріч працівників двох канцелярій - прем`єр-міністра і президента - для обговорення деталей організації похорону.

Траурний кортеж з труною загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качиньського прибув до президентського палацу в неділю вдень. Кортеж проїхав головними вулицями Варшави. Вшанувати Президента вийшли на вулиці столиці сотні тисяч городян. На площі на Краківському передмісті у Варшаві перед президентським палацом були запалені десятки тисяч свічок і лампад.

Дата похорону президента Польщі поки не визначена.

РІА "Новости"