Сьогодні поляки попрощаються з президентським подружжям

Президента Польщі Леха Качинського та його дружину Марію Качинську можуть поховати у найближчу неділю.

Про це сказав в ефірі TVN24 міністр президентської канцелярії Яцек САСІН.

Він повідомив, що тіло дружини президента буде доставлено до Варшави сьогодні.

Сьогодні ж поляки зможуть попрощатися із президентським подружжям.

Я.САСІН сказав, що на суботу планується спеціальна церемонія в честь усіх трагічно загиблих три дні тому в авіакатастрофі під російським Смоленськом.

«Воля родини, аби похорон (президентської пари) відбулися наcтупного дня», - сказав він.

Я.САСІН повідомив, що близькі президента Леха Качинського вже вибрали місце поховання, але не сказав, де саме спочине третій після повалення комуністичного режиму в країні в 1989 році президент Польщі.

Він лише нагадав, що Л.Качинського буде поховано разом з його дружиною Марією.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня.

Літак зачепився за верхівок дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

За уточненими даними, на борту перебувало 88 пасажирів і 7 членів екіпажа. Не вижив ніхто. Серед загиблих Президент, його дружина і частина керівництва Польщі.

Вони слідували у Катинь, щоб взяти участь у траурних заходах на місці масового поховання розстріляних польських офіцерів.