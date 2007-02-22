”Грипозні” кури могли потрапити до московських магазинів
Слідство вийшло на джерело зарази
Небезпечний вірус міг проникнути на прилавки московських магазинів. Як стало відомо "Комсомольській правді", днями слідчі Міжрайонної природоохоронної прокуратури Московської області (вона займається розслідуванням, звідки в столичному регіоні з`явилася хвороба) вийшов на крупних постачальників сумнозвісного ринку «Садовод», з якого і почалося розповсюдження зарази.
- З`ясувалося, що реалізатори на ринку зв`язувалися з двома великими постачальниками птаха - якимсь Едуардом і його помічником Фазідіном. Ті завозили птахів до Росії з-за кордону, - розповіло «КП» джерело, близьке до слідства. - І у нас є всі підстави припускати, що заражені пернаті були поставлені саме цими комерсантами.
Також слідчі підтвердили, що перевіряють важливу версію: деякі з оптових клієнтів Едуарда і Фазідіна цілком могли поставляти цього птаха в московські магазини на продаж.
- Але поки точного підтвердження цьому немає, - повідомили «КП» співробітники правоохоронних органів.
Тим часом «чорний список» населених пунктів Підмосков`я, де виявлені осередки пташиного грипу, з кожним днем росте. До вівторка було зафіксовано сім спалахів захворювання і знищено більше 1800 свійських птиць.
А вчора стало відомо, що пташиний грип виявлений в Дмітровському районі Підмосков`я. 17 лютого 70-річний москвич Іван Сафоростов купив на «Садоводі» трьох курей і привіз їх на дачу у селі Удіно. Там чоловік вже тримав 12 курок. Через три дні одна з «новеньких» і три «старенькі» загинули. Чоловік негайно повідомив про НП у ветеринарну службу і санепіднагляд. Фахівці терміново виїхали на місце і за звичною схемою провели дезинфекцію всього подвір`я і навколишньої території.