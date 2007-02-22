”Грипозні” кури могли потрапити до московських магазинів

Небезпечний вірус міг проникнути на прилавки московських магазинів. Як стало відомо "Комсомольській правді", днями слідчі Міжрайонної природоохоронної прокуратури Московської області (вона займається розслідуванням, звідки в столичному регіоні з`явилася хвороба) вийшов на крупних постачальників сумнозвісного ринку «Садовод», з якого і почалося розповсюдження зарази.

- З`ясувалося, що реалізатори на ринку зв`язувалися з двома великими постачальниками птаха - якимсь Едуардом і його помічником Фазідіном. Ті завозили птахів до Росії з-за кордону, - розповіло «КП» джерело, близьке до слідства. - І у нас є всі підстави припускати, що заражені пернаті були поставлені саме цими комерсантами.

Також слідчі підтвердили, що перевіряють важливу версію: деякі з оптових клієнтів Едуарда і Фазідіна цілком могли поставляти цього птаха в московські магазини на продаж.

- Але поки точного підтвердження цьому немає, - повідомили «КП» співробітники правоохоронних органів.

Тим часом «чорний список» населених пунктів Підмосков`я, де виявлені осередки пташиного грипу, з кожним днем росте. До вівторка було зафіксовано сім спалахів захворювання і знищено більше 1800 свійських птиць.

А вчора стало відомо, що пташиний грип виявлений в Дмітровському районі Підмосков`я. 17 лютого 70-річний москвич Іван Сафоростов купив на «Садоводі» трьох курей і привіз їх на дачу у селі Удіно. Там чоловік вже тримав 12 курок. Через три дні одна з «новеньких» і три «старенькі» загинули. Чоловік негайно повідомив про НП у ветеринарну службу і санепіднагляд. Фахівці терміново виїхали на місце і за звичною схемою провели дезинфекцію всього подвір`я і навколишньої території.