Президент Киргизії написав заяву про відставку

Президент Киргизії Курманбек Бакієв, усунений від влади тимчасовим урядом, підписав заяву про відставку, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у тимчасовому уряді.

"Так, Бакієв написав заяву про відставку перед тим, як залишив країну", - сказав співрозмовник агентства.

Літак з Бакієвим у четвер зробив посадку в аеропорту міста Тараз на півдні Казахстану. Російські військовослужбовці за дорученням президента РФ Дмитра Медведєва в гуманітарних цілях забезпечували безпеку прольоту Курманбека Бакієва з сім`єю з Киргизії до Казахстану, повідомила журналістам прес-секретар президента Росії Наталія Тімакова.

Програма перебування президента Киргизії в Казахстані невідома.

Тимчасовий уряд Киргизії ухвалив рішення про виїзд з країни колишнього президента Курманбека Бакієва, оскільки не мав можливості забезпечити його безпеку, зазначається в заяві голови уряду Рози Отунбаєвої.

"В умовах народного обурення у тимчасового уряду не залишалося можливості забезпечити безпеку колишнього президента до рішення питання про його відповідальність згідно із законом. Крім того, ми на відміну від колишньої влади принципово віддані правовому підходу, не здатні на злочин, дії, здатні спричинити смерть людей навіть у найшляхетніших політичних цілях", - цитує заяву РІА "Новости".

Нова влада заявляє, що, дозволяючи виїзд Бакієва з країни, керувалася міркуваннями про необхідність забезпечити сприятливий образ Киргизії в очах інших країн світу.

Тимчасовий уряд має намір "провести об`єктивне слідство по всіх фактах злочинів, в яких винен колишній президент, і після цього висунути вимогу про його видачу киргизькому правосуддю або міжнародному судові".

"Ніхто з соратників і родичів Бакієва, які перебували з ним до останнього часу, не випущені з країни і ті з них, хто скоїв злочини, будуть затримані і постануть перед правосуддям", - наголошується в документі.