Ющенко: в України не повинно бути іноземних військових баз

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на території Української держави не повинні розміщуватися військові бази іноземних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні в ефірі двох кримських телеканалів, В.ЮЩЕНКО заявив, що відсутність військових баз іноземних держав на території України - це норма Конституції країни.

"Ми повинні пам`ятати, що українська Конституція забороняє прямим текстом наявність на території України іноземних баз яких-небудь держав", - підкреслив В.ЮЩЕНКО. На запитання журналіста, чи стосується це Чорноморського флоту Російської Федерації, глава держави заявив: "Я можу повторити, що я сказав - Конституція України, як вона задумувалася батьками Конституції, виходить з того, що українська територія не повинна бути територією для іноземних баз. Я як Президент і як гарант Конституції зачитую цей норматив".

За словами В.ЮЩЕНКА, можна коментувати, що статус тимчасового перебування ЧФ РФ на території України регулюється певним документом, проте, як підкреслив глава держави, Україна не може бути зацікавлена, щоб на її території розміщувалася військова база будь-якої країни. "Україна, переконаний, і в майбутньому не може бути зацікавлена, щоб на її території розміщувалася військова база будь-якої держави, - сказав Президент. - Територія без військових баз - це краща відповідь для інтересів України".