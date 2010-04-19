Іспанія скликає надзвичайне засідання щодо авіаруху

Головуюча в Євросоюзі Іспанія скликає надзвичайне засідання Ради міністрів транспорту ЄС для обговорення ситуації з авіарухом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі іспанського головування в ЄС.

Рішення скликати надзвичайне засідання Ради міністрів було схвалено міністром публічних робіт Іспанії Хосе БЛАНКО.

Засідання буде проведено у понеділок, 19 квітня, у режимі відеоконференції.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті іспанського головування, Х.БЛАНКО сьогодні провів на цю тему низку переговорів з європейськими колегами.

Зокрема, відбулися контакти з міністрами транспорту Франції та Великобританії, а також планується проведення відповідних консультацій з міністром транспорту Німеччини.

Міністри під час засідання у понеділок планують серед іншого обговорити можливість підтримати мобільність в Європі за рахунок використання додаткових можливостей інших видів транспорту.

Вже сьогодні Іспанія, яка поки не постраждала від хмари попелу з ісландського вулкану, запропонувала використовувати свої аеропорти для транс-континентальних перельотів разом з використанням можливостей іспанських залізниць.