Правляча коаліція Італії погодилася на умови прем`єра
10:08, 23 лютого 2007Світ
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Проді залишили на посаді
|Романо ПРОДІ.Фото AFP
У четвер увечері на зборах лідерів коаліційних партій Р.ПРОДІ висунув умови з 12 пунктів, які мають бути беззастережно виконані для його повернення на посаду прем`єр-міністра Італії. Серед висунутих умов, зокрема, схвалення зовнішньої політики уряду, ухвалення закону про лібералізацію, спрямованого на захист споживача, реорганізація соціального сектору і диверсифікація джерел енергії, передає ІТАР-ТАСС.
Лідер партії "Ліві демократи" П`єро ФАССІНО, повідомив, що в правлячій коаліції "є повна довіра до прем`єра ПРОДІ".
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