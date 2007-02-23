Правляча коаліція Італії погодилася на умови прем`єра

Лідери лівоцентристської коаліції Італії підтримали пропозиції Романо ПРОДІ і залишили його на посту прем`єр-міністра. Після нічних консультацій лідери коаліції погодилися з його політичною програмою, що складається з 12 пунктів, повідомляє news.ru.

У четвер увечері на зборах лідерів коаліційних партій Р.ПРОДІ висунув умови з 12 пунктів, які мають бути беззастережно виконані для його повернення на посаду прем`єр-міністра Італії. Серед висунутих умов, зокрема, схвалення зовнішньої політики уряду, ухвалення закону про лібералізацію, спрямованого на захист споживача, реорганізація соціального сектору і диверсифікація джерел енергії, передає ІТАР-ТАСС.

Лідер партії "Ліві демократи" П`єро ФАССІНО, повідомив, що в правлячій коаліції "є повна довіра до прем`єра ПРОДІ".