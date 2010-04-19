НАТО не вистачає 450 інструкторів для Афганістану

НАТО не вистачає ще 450 інструкторів для навчання сил безпеки Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“В останні тижні було обіцяно і підтверджено країнами-учасницями направлення 850 інструкторів до Афганістану... НАТО не вистачає ще 450 інструкторів”, - сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що під час засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ, яке має відбутися цього тижня у Таллінні, він закличе міністрів усіх 46 країн, що беруть участь в операції НАТО в Афганістані, направити додатково інструкторів до цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, у планах НАТО – поступова передача відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки. Для цього необхідно підготувати потрібну кількість правоохоронців.