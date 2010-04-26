Тимошенко привітала лідера угорської партії Fidesz

Лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО привітала лідера угорської політичної партії Fidesz Віктора ОРБАНА з перемогою на парламентських виборах.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Парламентська більшість у дві третини депутатів та посада прем‘єр-міністра Угорщини є вражаючою перемогою. Я впевнена, що відтепер Ваші персональні зусилля та зусилля Fidesz у розбудові демократичного суспільства за європейськими цінностями та принципами принесе Угорщині та усім її громадянам заможне та мирне майбутнє", - йдеться у привітанні.

Лідер української опозиції особливо відзначила, що партія Fidesz, як і Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", належить до впливової родини Європейських партій – Європейської народної партії.

"Я зберігаю теплі спогади про наші зустрічі і сподіваюся на подальше поглиблення співпраці з Вами у зміцненні демократії та запровадженні наших спільних цінностей задля блага України, Угорщини та усієї Європи", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, опозиційна партія Fidesz на парламентських виборах в Угорщині, які завершилися 25 квітня, отримала абсолютну підтримку виборців, зайнявши, таким чином, 262 з 386 місць у новому складі парламенту і забезпечивши собі більшість у дві третини голосів у вищому законодавчому органі країни.

Крім того, при голосуванні за партійними списками представники Fidesz також здобули перемогу в 173-х із 176-ти одномандатних округів.

Це найбільша перемога будь-якої партії на виборах в Угорщині після падіння комуністичного режиму 20 років тому.

Голова Fidesz В.ОРБАН є віце-президентом.