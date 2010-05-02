Нафтова катастрофа на півдні США набуває величезних масштабів

Нафтова пляма, яка виникла в результаті аварії на нафтовій платформі в Мексиканській затоці, за день збільшилася втричі. Про це в неділю повідомляє агентство Associated Press з посиланням на керівника оперативного штабу адмірала Тада Аллена (Thad Allen).

За попередніми даними, щодня у воду потрапляють близько 760 тисяч літрів нафти, тобто з 20 квітня, коли сталася аварія, вилилося вже більше 6 мільйонів літрів. Утім, Аллен заявив, що точну оцінку масштабам екологічної катастрофи поки що дати неможливо.

Як пояснив адмірал, основні зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб перекрити підводну свердловину. Якщо цього не зробити, нафта може витікати з неї ще три місяці, повідомив він.

Тим часом, заходи для збору нафти біля узбережжя штату Луїзіана істотно ускладнені поганими погодними умовами. Сильний вітер у напрямку до узбережжя і хвилі зносять частину бонових загород, які були встановлені, щоб перешкоджати збільшенню плями.

20 квітня, нагадує Лента.ру, в Мексиканській затоці на нафтовій платформі Deepwater Horizon, яка належала компанії British Petroleum, з невстановлених ще причин стався вибух. В результаті його загинули 11 осіб, а сама платформа одержала сильні пошкодження і потонула.

29 квітня в Луїзіані був оголошений режим надзвичайного стану, а через день на такі ж заходи пішли губернатори Флориди й Алабами. Міністр оборони США Роберт Гейтс розпорядився відправити на боротьбу з нафтовою плямою Національну гвардію. Очікується прибуття до місця екологічного лиха президента країни Барака Обами.

На місце екологічного лиха вилетів глава нафтової компанії "Бритиш Петролеум" Тоні Хейворд. У своєму інтерв`ю він заявив, що не розуміє, яким чином могла статися аварія в Мексиканській затоці. Ліквідація наслідків катастрофи, а також компенсація шкоди від розливу нафти обійдуться нафтовикам в 12 мільярдів доларів.