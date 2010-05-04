Чому Путін потрапив до запеклих ворогів преси

Прес-служба прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна назвала "глибоко помилковим" включення голови уряду до списку сорока найзапекліших ворогів вільної преси у всьому світі. "На жаль, нам невідомі критерії, на підставі яких були зроблені ці висновки", - заявив агентству РІА “Новости” прес-секретар російського прем`єра Дмитро Пєсков. За його словами, Путін зробив дуже багато для того, щоб засоби масової інформації "ставали економічно незалежнішими і відповідно вільнішими".

Пєсков не виключив, що Путіна могли назвати ворогом ЗМІ через поширені стереотипи у всьому, що стосується Росії. Також, за словами прес-секретаря голови уряду, помилка може бути наслідком того, що укладачі списку не мають достатнього об`єму інформації.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила список світових лідерів, які, на її думку, перешкоджають вільній діяльності журналістів. До "чорного списку" потрапили 17 президентів і прем`єр-міністрів, зокрема голова КНР Ху Цзіньтао, президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, кубинський лідер Рауль Кастро і російський прем`єр-міністр.

Останнього “Репортери...” звинуватили в тому, що він маніпулює людьми за допомогою колись вільних ЗМІ, які нині знаходяться під контролем держави. Також упорядники списку вважають, що Путін заохочує гоніння на вільнодумних людей і створює клімат "роздутої національної гордості".