Лукашенко не має наміру видавати Бакієва

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що не має наміру видавати Киргизії позбавленого влади Президента Курманбека БАКІЄВА.

А.ЛУКАШЕНКО заявив агентству Reuters, що звернення тимчасового уряду Киргизії щодо видачі К.БАКІЄВА було б "безнадійним і принизливим" для нинішньої киргизької влади, передає Радіо «Свобода».

Тимчасовий уряд Киргизії добивається екстрадиції К.БАКІЄВА у зв`язку із звинуваченнями на його адресу про відповідальність за акти насильства і загибель десятків людей в ході масових безпорядків на початку минулого місяця. Тимчасовий уряд ухвалив рішення виплачувати від 20 до 100 тис. дол. за реальне сприяння в розшуку і затриманні ряду колишніх високопоставлених чиновників.

К.БАКІЄВ, який обіймав пост Президента Киргизії, був позбавлений влади в результаті перевороту 7 квітня. Тимчасовий уряд країни очолила Роза ОТУНБАЄВА. Нова влада країни звинувачує К.БАКІЄВА та його родичів у корупції, нецільовому використанні коштів, а також в загибелі людей під час придушення масових безпорядків.