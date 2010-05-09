Наслідки вибухів у Кузбасі називають катастрофічними

Фахівці оцінюють наслідки вибухів на шахті "Распадська" в Кемеровській області як катастрофічні, повідомив РІА “Новости” телефоном співрозмовник у міській адміністрації.

Два вибухи прогриміли на шахті з різницею в 4 години в ніч на неділю. За останніми даними, загинули 12 людей, поранені майже 40, невідома доля більше 80 гірників і рятувальників. Рятувальну операцію передбачається відновити протягом кількох годин.

"Другий вибух був такої сили, то полум`я вилетіло з усіх свердловин шахти", - сказав співрозмовник.

Дві будинки, що знаходяться поряд з шахтою, одержали значні пошкодження. У чотириповерхової шахтної будівлі вентиляції завалилася стіна. Вентиляцію шахти пошкоджено.

За деякими оцінками, вентиляція шахти в найближчі години не може бути відновлена в обсязі, необхідному для проведення рятувальних робіт.

Поки концентрація газу в шахті залишається на високому рівні, проведення пошуково-рятувальних робіт неможливе.

Крім того, залишається загроза третього вибуху.

За словами очевидців, пошкодження одержав і будинок, розташований приблизно за кілометр від епіцентру вибуху.