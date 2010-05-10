Молодіжний симфонічний оркестр СНД з успіхом виступив в ООН

Молодіжний симфонічний оркестр СНД, до складу якого увійшли музиканти з усіх країн СНД і Грузії, з успіхом виступив у залі Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй.

Про це УНІАН повідомили прес-секретар Фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД Олександр КАЛУГІН.

Він відзначив, що молодіжний симфонічний оркестр СНД створено у 2007 році за ініціативою і за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД.

Перед початком концерту до гостей і музикантів звернувся генеральний секретар ООН ПАН Гі МУН. Він нагадав про те, що за Перемогу в Другій світовій війні народам довелося заплатити мільйонами людських життів.

«Було вбито від 50 до 70 млн. осіб, і половина з них - в Радянському Союзі", - сказав він.

У свою чергу постійний представник РФ при ООН Віталій ЧУРКІН наголосив, що День Перемоги "є головним об`єднавчим святом" для народів країн СНД, де майже у кожній родині є загиблі у Другій світовій війні.

"Людство змогло дістати уроки з цієї страшної катастрофи", - продовжив російський дипломат. Він відзначив, що незважаючи на розбіжності між державами, "вони об`єдналися перед лицем небезпеки" і перемогли фашизм.

У вітанні президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА наголошується, що велику спадщину спільної Перемоги, за яку віддали життя десятки мільйонів людей на планеті, необхідно не тільки дбайливо зберігати, а й передати майбутнім поколінням.

Цього року "шефство" над оркестром узяв всесвітньо відомий музикант, народний артист СРСР Володимир СПІВАКОВ. У концерті також взяв участь російський піаніст, лауреат міжнародних конкурсів Денис МАЦУЄВ.

Перед початком концерту Д.МАЦУЄВ, спілкуючись з журналістами, наголосив на значенні виступу оркестру в Нью-Йорку, де молоді музиканти "зможуть показати майстерність нашої музичної школи".

"Адже не має жодного значення, звідки музикант - з України, Таджикистану чи Киргизії, я не розділяю, оскільки це наша велика педагогічна школа", - сказав він.

Музиканти виконали твори Чайковського, Рахманінова, Верді. Захоплення в залі викликало віртуозне виконання оркестром "Лезгинки", а також "Польоту джмеля" Римського-Корсакова.

Коли оркестр заграв улюблену в усіх країнах СНД мелодію пісні Давида Тухманова "День Перемоги", зал встав. В цей час на двох великих екранах демонструвалися кадри кінохроніки з солдатами-переможцями найстрашнішої війни ХХ століття. Під фінальні акорди музики на екранах було показано парад Перемоги 1945 року, який проходив на Красній площі.

Наступний концерт Молодіжного симфонічного оркестру СНД відбудеться 10 травня у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.