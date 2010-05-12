ФСБ поверне до Севастополя військових контррозвідників

Російська ФСБ і Служба безпеки України наступного тижня планують підписати новий документ, який визначає роботу російських контррозвідників у Севастополі, де базується Чорноморський флот РФ.

Про це журналістам у Санкт-Петербурзі повідомив глава ФСБ Олександр БОРТНИКОВ, передає РІА «Новости».

"Ми з колегами з СБУ домовилися про повернення наших військових контррозвідників до Севастополя. Наступного тижня відбудеться зустріч представників двох спецслужб, на якій ми підпишемо нову угоду про спільну роботу щодо забезпеченню безпеки", - сказав він.

Як повідомлялося, в 2009 році територію України залишили 19 співробітників ФСБ, які забезпечували безпеку на Чорноморському флоті РФ. Їх перебування в Криму було передбачене договором від 2000 року, який був денонсований за ініціативою попереднього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

11 травня В.НАЛИВАЙЧЕНКО в коментарі «Коммерсанту» вкотре раз заявив, що «протокол, підписаний у 2000 році, згідно з яким підрозділи ФСБ знаходилися в Криму, ніколи не відповідав законодавству України».

Крім того, він упевнений, що функції, які з 2000 по 2009 рік були покладені на офіцерів ФСБ, зокрема - протидія шпигунству на флоті і антитерористична діяльність - може й повинна виконувати українська спецслужба. "Ми зробили чіткий висновок: у нас досить сил самостійно справлятися з цими завданнями, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - І найголовніше, російська контррозвідка на нашій території здійснювала недружні акти, зокрема вербувальні підходи і підходи до секретоносіїв, порушуючи Кримінальний кодекс України".