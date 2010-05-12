У Польщі українських заробітчан більше, ніж китайців

Державна інспекція праці Польщі (РІР) в минулому році, порівняно з 2008-м, зареєструвала удвічі більше випадків нелегального працевлаштування іноземців, майже половина з яких є громадянами України.

За даними інспекції, якими володіє УНІАН, торік у Польщі виявлено майже у чотири рази більше випадків нелегального працевлаштування українців, ніж в 2008 році.

Українці залишаються найчисленнішою групою серед виявлених нелегально працевлаштованих іноземців, залишаючи далеко позаду громадян Китаю, Білорусі, Індії та Філіппін.

РІР повідомив, що зареєстрував понад 300 випадків нелегальної праці українців, які не мали відповідних дозволів на роботу, виконували іншу працю, ніж було передбачено виданим дозволом, не мали відповідної візи чи іншого документа, який дозволяв би працювати в Польщі, а також не мали підписаних договорів.

За даними інспекції, яка перевірила торік 1,7 тис. підприємств, які працевлаштовували більше 10 тис. іноземців, у понад 40% з них були виявлені порушення трудового законодавства, а більше 10% мали нелегальних працівників.

Найбільше нелегалів у Польщі виявлено з держав колишнього Радянського Союзу (майже 60% випадків), а на другому місці держави Далекого Сходу (понад 20%).

РІР відзначив, що нерідко працедавці порушують права працівників, вимагаючи працювати понад визначений законом час, не надають нормальних умов для життя, не підписують необхідних трудових договорів.

Як повідомляв УНІАН, польська влада у 2007 році спростила доступ на внутрішній ринок праці для громадян країн, які мають безпосередній кордон з нею, для того, аби компенсувати дефіцит трудових ресурсів, викликаний масовою трудовою еміграцією поляків.

Громадяни України з кінця липня 2007 року до 2010 року отримали 320 тисяч заявок на працевлаштування у Польщі, що складає понад 90% усіх зареєстрованих заявок на працевлаштування іноземців польськими працедавцями.

Довідка УНІАН. Експерти зауважують, що більшість іноземців, які отримують робочі візи за заявками на працевлаштування, після приїду до Польщі не підписують необхідних контрактів.

Нелегальна робота дозволяє уникати сплати податків та соціальних зборів, котрі, з одного боку, дозволяють економити працедавцям та більше заробляти іноземцям, але з другого - наражають робітників на ризик взагалі залишитися без оплати за виконану роботу та не гарантують жодного соціального захисту.

За даними українського консульства у Варшаві, 70% звернень українців за допомогою до українських дипломатів стосується порушення польським працедавцем умов праці, зокрема, невиплати зарплати.