Лавров: нова влада України скасувала низку одіозних рішень

Нова влада України скасувала низку одіозних рішень, що створили перешкоди для ретрансляції російських каналів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в письмових відповідях міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА на питання до «урядової години» в Раді Федерації РФ.

«Там (в Україні) до недавнього часу штучно створювалися серйозні перепони для ретрансляції російських телеканалів, зокрема й через кабельні мережі. З цього приводу Національною радою з телебачення і радіомовлення України було ухвалено явно політизоване рішення”, - говориться в документі.

Водночас С.ЛАВРОВ відзначає, що рішення відмовилися виконувати цілий ряд провайдерів кабельного телебачення - в основному в східній частині країни і в Криму, ризикуючи втратити відповідну ліцензію, але керуючись власними переконаннями і через безумовну популярність російського телебачення у місцевої аудиторії.

«Після приходу до влади нового керівництва країни в інформаційному просторі України відбуваються зміни на краще: низку одіозних рішень колишньої адміністрації скасовано», - зазначив глава МЗС РФ.

За його словами, російська сторона розраховує, що процес відновлення взаєморозуміння і співпраці між двома країнами, що почався, буде поширено і на медійну сферу.

Як зазначив С.ЛАВРОВ, в цілому ж вирішення проблеми з розповсюдженням російських ЗМІ в країнах СНД вимагає комплексного підходу, заснованого на розумінні назрілої необхідності збереження єдиного інформаційного простору в рамках Співдружності.