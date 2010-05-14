Сомалійські пірати звільнили танкер з двома українцями на борту

Сомалійські пірати звільнили раніше захоплений в Аденській затоці британський танкер St James Park, у складі екіпажа якого - два українці.

Про це повідомляє сайт “Морський бюлетень”.

«13 травня вранці на британський танкер St. James Park літальним апаратом було скинуто викуп, танкер вже відпущено і він слідує до найближчого порту», - йдеться у повідомленні. Також наголошується, що «з екіпажем усе в порядку». До танкера слідує військовий корабель.

“Морський бюлетень” нагадує, що 28 грудня сомалійські пірати захопили танкер-хімовоз St. James Park під британським прапором, танкер з вантажем хімікатів слідував до Таїланду з Іспанії.

Танкер було захоплено в Аденській затоці у так званому коридорі безпеки, який охороняється міжнародними військовими силами.

Екіпаж - 26 осіб, з них - троє громадян Росії, зокрема капітан, шість громадян Індії, п`ять - Болгарії, три - Філіппін, три - Туреччини, два - України, два - Румунія, по одному громадянину Грузії і Польщі.