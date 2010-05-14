Москва забуде про «Південний потік», якщо Газпром з’їсть Нафтогаз?
Думка російського експерта
Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку», якщо «Газпром» поглине НАК «Нафтогаз України».
Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Москві висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СІМОНОВ.
«Якщо ми починаємо будувати «Південний потік», то вважайте, що ми тему України як транзитної країни закрили – це відбудеться одразу, як ляже в море перша труба», - сказав К.СІМОНОВ.
Він прогнозує, що восени Туреччина дасть дозвіл на будівництво морської частини «Південного потоку», і будівництво даного газопроводу може закінчитися через 5-7 років.
При цьому К.СІМОНОВ відзначив, що у РФ розуміють, що транзит газу через Україну є найдешевшим, і вже існуючі потужності дозволяють транспортувати понад 140 млрд. куб. газу. Причому цей об`єм може за незначних інвестицій бути збільшено до 170 млрд. куб.
Водночас К.СІМОНОВ відзначив, що запуск в експлуатацію «Південного потоку» і «Північного потоку» дозволить транспортувати 118 млрд. куб. м – тобто той об`єм, який у кращі роки проходив через Україну.
Експерт вважає, що поки Україна не сприйняла ідею про інтеграцію «Газпрому» і «Нафтогазу», а точніше поглинання «Нафтогазу» «Газпромом», залишатимуться у силі плани побудувати «Південний потік».
«Я абсолютно переконаний, що якщо відбудеться злиття «Газпрому і «Нафтогазу», то газопровід «Південний потік» не будуватиметься. Немає сенсу у цій трубі за такої конструкції», - сказав він.
«Перший варіант прибрати трубу з наших відносин – це побудувати «Південний потік», другий варіант - віддати «Нафтогаз» «Газпрому», і тоді він вже відповідатиме за цю транзитну ділянку», - додав він.
На переконання К.СІМОНОВА, розв’язати питання шляхом створення спільного підприємства двох газових компаній не вийти, тому конфліктні ризики залишаться. Він відзначив, що російське керівництво розуміє, що за такої ситуації у України залишаться важелі тиску на РФ.
К.СІМОНОВ відзначив, що будівництво «Південного потоку» досить дороге для Росії, але керівництво РФ піде на такі витрати, якщо не буде досягнуто відповідних домовленостей.