У Польщі сьогодні відбудеться "Ніч музеїв"

Сьогодні у Польщі відбудеться культурно-освітня акція "Ніч музеїв", в рамках якої можна буде відвідати безкоштовно музеї, галереї та інші цікаві місця.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року, який стане сьомим з початку проведення заходу в Польщі, бажаючі зможуть відвідувати "культурні" та цікаві місця в чотирнадцяти польських містах.

Лише у польській столиці Варшаві можна буде відвідати 158 таких місць.

Серед них, крім музеїв, мистецьких галерей та національних інститутів культури, - Сейм Польщі, Варшавська фондова біржа та Синагога ножиків.

Більшість місць буде відкрито з сьомої години вечора до першої ночі. До третьої години ночі буде відкрите кожне четверте місце.

У рамках заходу відбудеться більше 40 концертів та театральних виступів, доступ на які також буде безкоштовним.

Для дорослих також показуватимуть німе кіно, а для дітей буде організована спеціальна розважальна програма.

Влада міст організувала безкоштовне сполучення між місцями-учасниками проекту, в тому числі між ними курсуватимуть "антикварні" трамваї та автобуси.

Довідка УНІАН. Започаткована у 1997 році в столиці Німеччини Берліні "Ніч музеїв" набула великої популярності, і нині аналогічний проект проводять більше 120 європейських міст.

Торік лише у Варшаві 140 місць-учасників проекту відвідало більше 200 тис. осіб.