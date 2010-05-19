Польське агентство: представника МЗС не було у кабіні пілотів

Директор дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Польщі Маріуш Казана не був присутнім у кабіні пілотів літака Леха Качинського на момент катастрофи, яка сталася 10 квітня під Смоленськом.

Про це повідомляє агенція РАР із посиланням на власне джерело.

За даними агентства, голос М.Казани не розпізнала на записах бортових самописців його донька, яка спеціально для цього прибула до Москви.

Водночас джерело РАР підтвердило, що голос другої сторонньої особи, яка перебувала у кабіні пілотів, належав командувачу Військово-Повітряних сил Польщі Анджею Блазіку.

Деякі польські ЗМІ сьогодні повідомляли, що не виключають того, що слова М.Казани, нібито зафіксовані бортовими самописцями, могли стати додатковим фактором, який змусив пілотів намагатися посадити президентський літак в умовах сильного туману.

За даними ЗМІ, голос, котрий імовірно належав М.Казані, міг говорити пілотам про непідготовленість для посадки літака запасних аеродромів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА поінформувала, що у кабіні польського Ту-154, який розбився під Смоленськом, були сторонні люди.

«Встановлено, що в кабіні (пілотів) були особи, які не є членами екіпажа. Голос одного точно ідентифіковано, голос іншого або інші (голоси) підлягають додатковій ідентифікації польською стороною» - сказала Т.АНОДІНА.

Згодом джерело УНІАН, близьке до членів міжнародної комісії з розслідування катастрофи літака Президента Польщі, повідомило, що напередодні і в момент катастрофи в кабіні пілотів були директор дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ М.Казана і командувач Військово-Повітряних сил Польщі генерал А.Блазік.

У свою чергу уповноважений Польщі в розслідуванні авіакатастрофи Едмунд КЛІХ відзначив, що для того, аби оцінити, чи впливала якось присутність сторонніх на екіпаж та на результати польоту, «потрібно знати всю транскрипцію розмови цієї особи».

Він зазначив, що ця розмова відбувалася за 15-16 хвилин до зіткнення із землею, «тому я не думаю, що це мало вирішальний вплив на причини цієї події (катастрофи - УНІАН)».

«Якогось тиску (на екіпаж) я не відчув», - сказав Е.КЛІХ.