Населення Китаю почне скорочуватися

Населення Китаю до 2040 року збільшиться на 135 мільйонів, але потім почне скорочуватися і навряд чи колись перевищить позначку в 1,5 мільярда осіб, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на керівника китайського Центру демографічних досліджень Цзяня Вейпіна.

"Сумарний коефіцієнт народжуваності в КНР сьогодні становить 1,6-1,8..., у 2040 році населення країни буде 1,47 мільярда, після чого почне скорочуватися, тож 2050 року складе вже 1,45 мільярдів", - наводить агентство слова експерта, який виступив в середу на міжнародному симпозіумі в Пекіні з питань демографічних досліджень.

Розрахунки фахівця, зазначає РІА "Новости", засновані на даних, одержаних завдяки Системі демографічного макроуправління і підтримки ухвалення рішень (Population Administration Decision Information System - PADIS), створеній провідними китайськими фахівцями в галузі комп`ютерних технологій і соціології. Розробка системи потребувала кілька років. Нині вона є інформаційною базою, в якій зберігаються дані про багато різних аспектів соціального життя країни. Доступ до системи, яка має свою сторінку в Інтернеті (www.padis.net.cn), захищений паролем.

За підсумками 2009 року населення КНР становило 1,335 мільярда осіб, що становить 19,5% всього населення планети. Для порівняння: в 1976 році цей показник досягав 23%, а в 2050-му, за прогнозами, скоротиться до 15%.