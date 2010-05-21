У Франції будують гігантську мечеть

У Марселі 20 травня почалося будівництво найбільшої у Франції мечеті. Як повідомляє AFP, будівля зможе вмістити до семи тисяч осіб. Відкриття заплановане на 2012 рік.

Велика мечеть в Марселі стане першою спеціалізованою будівлею мусульманського культу в місті. До її відкриття прихильники ісламу, яких в місті близько 250 тисяч, мають, як і раніше, молитися в імпровізованих мечетях, облаштованих в підвалах будинків і в складських приміщеннях.

Поряд з приміщенням для молитви в мечеті також буде бібліотека, медресе, ресторан і чайна. До мечеті прилягатиме 25-метровий мінарет.

Будівництво марсельської мечеті було схвалене в 2001 році мером міста Жан-Клодом Годеном (Jean-Claude Gaudin). Рішення неодноразово оскаржували в суді представники ультраправих рухів, але в 2009 році воно було схвалене остаточно.

У Франції живуть, пише Лента.ру, за різними оцінками, від п`яти до шести мільйонів мусульман. Правоцентристи на чолі з президентом Николя Саркозі, які нині перебувають при владі, дотримуються думки, що інтеграція мусульман у французьке суспільство є необхідною, оскільки стимулює зародження помірного ісламу.