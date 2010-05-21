Обама відправляє у відставку директора національної розвідки США

Барак Обама у п`ятницю прийме відставку директора національної розвідки Денніса Блера, повідомив американський телеканал ABC з посиланням на інформовані джерела.

"Протягом кількох тижнів президент Обама вів серйозні переговори про те, чи просити Блера подати у відставку і проводив співбесіди з кандидатами на це місце. Після розмови, що відбулася 20 травня в Овальному кабінеті між президентом і Блером, Блер запропонував подати у відставку, а президент сказав, що прийме її", - стверджує телеканал.

За даними джерел, відставка Блера пояснюється цілим рядом серйозних провалів у сфері внутрішньої безпеки країни.

"В світлі ряду проколів розвідки, зокрема розстрілу (військовим лікарем 13-ти своїх товаришів по службі) на військовій базі Форт-Худ (у листопаді 2009 року); спроби теракту (на борту літака) в різдвяний день (2009 року), здійсненої (нігерійцем) Умаром Фаруком Абдулмуталлабом, а також питань, пов`язаних з підозрюваним у спробі (квітневого) теракту на Таймс-сквер (американцем пакистанського походження) Фейсалом Шахзадом, було незрозуміло, чи мав Блер... повну довіру президента, зазначають джерела", - цитує повідомлення ABC РІА "Новости".

63-річний адмірал Денніс Блер був затверджений сенатом на вищу посаду в американській розвідці 28 січня 2009 року. Перед цим він прослужив у флоті 34 року, заслуживши кілька нагород, а також встигнувши одержати диплом Оксфордського університету з русистики.