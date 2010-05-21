Путін про 20-річчя СНД, пріоритети, кризу і логіку головування

Росія зацікавлена у зміцненні Співдружності Незалежних Держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, виступаючи на засіданні Ради глав урядів держав - учасниць СНД.

«Хочу відразу сказати, що ми зацікавлені у зміцненні нашої організації, в максимальному розкритті її конструктивного, творчого потенціалу; у вдосконаленні механізмів координації, партнерства у всіх сферах - торгівлі, енергетиці, промисловості, у високих технологіях; у нарощуванні освітніх, молодіжних та інших гуманітарних контактів. Саме на цій логіці будується робота російського головування в СНД», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що найважливішими пріоритетами російського головування є економіка, розвиток взаємодії в науці та інноваціях.

За його словами, це тим більше актуально, зважаючи на те, що країни Співдружності вирішують зараз схожі завдання щодо подолання наслідків глобальної економічної і фінансової кризи, роблять кроки, спрямовані на підвищення ефективності національних економік, зміну їх структур, підтримку сучасних, конкурентоспроможних виробництв.

В.ПУТІН сказав, що впродовж минулого року в Співдружності виконувався єдиний план антикризових заходів. Він упевнений, що й надалі країнам СНД необхідно тісно координувати дії, ефективно використовуючи весь арсенал інтеграційних механізмів.

«У грудні 2011 року ми відзначимо двадцятиріччя СНД. За цей час було пройдено великий шлях. Нам вдалося відбудувати багато в чому унікальну систему взаємодії, що працює на користь громадян наших держав, конкретних компаній, підприємств, які беруть участь в коопераційних зв`язках», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, діалог країн СНД дозволяє у дусі довіри і відвертості вирішувати проблеми, що виникають, забезпечувати стабільність величезного регіону.

«Спираючись на накопичений досвід, ми повинні рухатися вперед, реалізовувати наші плани, сформульовані в Концепції розвитку СНД і Стратегії економічного співробітництва на період до 2020 року. Успіх тут залежить від злагодженої роботи всіх партнерів, від їхнього ділового настрою і, зрозуміло, доброї волі. Впевнений, нас об`єднує саме такий підхід», - наголосив В.ПУТІН.