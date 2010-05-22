Константинопольський патріарх прибув до Москви

У суботу патріарх константинопольський Варфоломій прибув до Росії з офіційним візитом на запрошення голови Російської православної церкви, повідомляє Бі-бі-сі.

У московському аеропорту його зустріли з державними почестями.

Варфоломій вперше побував в Росії 1993 року, а востаннє був у Москві наприкінці 2008 року, беручи участь у похоронах патріарха Алексія II.

Впродовж свого 10-денного візиту патріарх Варфоломей відвідає святині Москви, побуває в Санкт-Петербурзі і на Валаамі.