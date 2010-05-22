Константинопольський патріарх прибув до Москви
21:02, 22 травня 2010Світ
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Візит триватиме 10 днів
У суботу патріарх константинопольський Варфоломій прибув до Росії з офіційним візитом на запрошення голови Російської православної церкви, повідомляє Бі-бі-сі.
У московському аеропорту його зустріли з державними почестями.
Варфоломій вперше побував в Росії 1993 року, а востаннє був у Москві наприкінці 2008 року, беручи участь у похоронах патріарха Алексія II.
Впродовж свого 10-денного візиту патріарх Варфоломей відвідає святині Москви, побуває в Санкт-Петербурзі і на Валаамі.
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