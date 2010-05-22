Повінь у Польщі призвела до загибелі 12 людей

Повінь у Польщі привела до загибелі 12 людей. За інформацією МВС країни, поліція і рятувальні служби переведені на посилений варіант несення служби. Влада використовує вертольоти і човни для вивозу людей із зони природного лиха. Терміново евакуювалися жителі передмість м. Вроцлав на заході країни. Там створилася загроза після того, як річка Одер вийшла з берегів у двох місцях, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на AP.

Повінь у Польщі почалася 21 травня після злив, які йшли протягом тижня. У Варшаві в стан підвищеної готовності приведені всі рятувальні служби у зв`язку з підйомом рівня води у Віслі на 7,68 м.

Франція і Німеччина відправили польській стороні потужні насосні системи для відкачування води. Техніку і команду рятувальників чекають з країн Балтії.

Повінь вирує в усій Східній Європі: в Угорщині, Чехії, Словаччині, але в Польщі ситуація найсерйозніша.