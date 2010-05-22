ООН розслідує загибель 46 південнокорейських моряків

ООН створила комісію з розслідування інциденту із загибеллю південнокорейського корабля Cheonan в Жовтому морі. Встановлено, що судно було торпедоване, причому використаний для цього боєприпас є я на озброєнні армії КНДР, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Після цього Сеул звинуватив Пхеньян в порушенні умов перемир`я. Влада Північної Кореї заявляють про свою непричетність.

До комісії ООН увійдуть представники 11 країн: Південної Кореї, США, Великобританії, Австралії, Франції, Нової Зеландії, Туреччини, Данії, Швейцарії і Швеції. Цей орган ООН має ще раз проаналізувати матеріали розслідування загибелі корабля Cheonan, встановити чи мало місце порушення умов перемир`я з боку КНДР, і якщо так, - то який його масштаб, передає Associated Press. Пхеньян вже заявив, що не визнає комісію легітимним органом.

Південнокорейський військовий корабель Cheonan потонув 26 березня 2010 р., внаслідок чого загинули 46 моряків. За даними незалежного розслідування, корабель був торпедований.