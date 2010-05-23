Українські рятувальники поїхали на допомогу полякам

Українські рятувальники відбули до Польщі для ліквідації наслідків повені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, йдеться у повідомленні, на допомогу польським колегам для боротьби з повінню від МНС України направлено перший рятувальний загін з 27 осіб, а також 9 одиниць техніки, серед якої насоси високої потужності. Чотири найпотужніші українські насоси забезпечать одночасне відкачування майже 1,5 тис. кубометрів води на годину, зазначили в прес-службі.

За даними МНС, Україна наразі є першою країною, що надала допомогу Польській Республіці в боротьбі з повінню. Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ провів переговори з послом України в Польщі Олександром МОЦИКОМ та з міністром МВС Польщі Єжи МІЛЛЕРОМ. Н.ШУФРИЧ висловив стурбованість ситуацією в Польщі та запевнив польського міністра у готовності збільшувати об’єм допомоги, якщо у цьому буде потреба.