Помер відомий драматург Михайло Шатров

Відомий драматург і кіносценарист Михайло Шатров (справжнє прізвище Маршак) помер на 79-му році життя від серцевого нападу, повідомив РІА новості учень Шатрова Антон. За його словами, драматург помер у себе удома в неділю вранці, питання про церемонію прощання і похорон вирішуватиметься у понеділок. "Імовірно, прощання відбудеться в Московському будинку музики, а похорон - на Троєкуровському цвинтарі", - сказав співбесідник агентства. Шатров є автором п`єс Синие кони на красной траве", "Диктатура совести", "Шестое июля", "Брестский мир", "Большевики", "Погода на завтра", "Глеб Космачев", "Дождь лил как из ведра", "Именем революции". Написав сценарії до фільмів "Штрихи к портрету", "Доверие", "Моя любовь на третьем курсе", "Тегеран-43"та іншим.