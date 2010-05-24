«Велика вода» забрала 14 людських життів у Польщі

У Польщі внаслідок повені загинуло 14 людей.

Про це повідомляє РІА «Новости»з посиланням на головну комендатуру поліції Польщі.

"На даний момент ми маємо в своєму розпорядженні інформацію про загибель через повінь на території всієї Польщі 14 людей", - сказав прес-секретар головного коменданта поліції Маріуш СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Велика вода" на даний момент знаходиться в районі Плоцька.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, польська поліція й рятувальні служби проводять масову евакуацію населення в затоплених районах. Для вивезення людей із зони лиха влада використовує вертольоти й човни.

У столиці Польщі в понеділок через загрозу затоплення закрито школи, дитячі садки та ясла в найбільш небезпечних районах Варшави.

"Велика вода" вже третю добу проходить через Варшаву.

"У нас готові плани можливої евакуації для всіх районів міста, де є загроза затоплення", - сказала мер Варшави Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬТЦ. Зокрема, йдеться про райони, розташовані біля Вісли: Мокотув, Вілянув, Вавер, Белоленка, Прага, Сьрудмесце, Жолібож і Белани.

Опівночі 24 травня влада столиці Польщі закрила одну з головних транспортних артерій міста у зв`язку із загрозою затоплення: Вал Медзешиньській закритий від Любельського тракту до Траси Лазенковськой. Вал Медзешиньський є однією з основних транспортних магістралей міста й проходить уздовж Вісли, паралельно із захисними земляними валами.

Жителі столиці побоюються, що "велика вода" може прорвати спеціальні земляні вали, які захищають місто від повені. Х.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬТЦ заявила, що "побоювань бути не повинно, земляні вали витримають натиск води".

Рекордно високий рівень води у Віслі було зафіксовано в 1844 році, тоді вода піднялася до позначки 8,52 метра.