Генконсульство РФ підтвердило загибель 16 росіян в Антальї

Внаслідок катастрофи туристичного автобуса, що прямував з Аланьї (турецька провінція Анталья) до Памуккале, загинули 16 російських туристів. Ще 25 росіян дістали травми. Про це РІА «Новости»повідомили в Генконсульстві РФ у Туреччині.

Катастрофа сталася 25 травня приблизно о 6-й ранку за московським часом. За попередніми даними, водій заснув за кермом, і автобус впав у річку Аксу з 15-метрової висоти, збивши огорожі моста. В Інтернеті вже з`явився відеозапис з наслідками катастрофи, зроблений очевидцем.

За даними місцевих ЗМІ, всього в автобусі перебувала 41 людина. Всі туристи в автобусі були росіянами. Одноденний тур до Памуккале, за словами генконсула РФ Мірджалола ХУСАНОВА, було організовано компанією Pegas.

На місці події працюють лікарі швидкої допомоги і рятувальники. Фахівці вже почали процедуру встановлення осіб загиблих і постраждалих. Поранених доставлено до місцевих лікарень.