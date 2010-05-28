З НАТО чи без, але Німеччина продовжить співпрацю з Україною

Німеччина продовжить співпрацю з Україною, незалежно від її політики щодо вступу в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЬОТ на прес-конференції у Севастополі.

«Ми розуміємо політику України в даний момент так, що питання участі України в НАТО не перебуває на порядку денному. В той же час, Україна хоче продовжувати і розбудовувати співпрацю з НАТО і країнами-членами НАТО. Міністр закордонних справ України у розмові зі мною вчора сказав, що треба менше говорити, більше робити», - сказав посол.

«У будь-якому разі, ми готові продовжувати співпрацю як на двосторонніх засадах, так і в рамках НАТО, і в подальшому, незалежно від того, чи буде поставлено питання про участь України в НАТО» - Г.Ю.ГАЙМЗЬОТ.

За словами посла, Німеччина бачить в Україні велику потребу у проведенні модернізації.

“І це включає в себе також і готовність до співпраці, до взаємодії між збройними силами. І через це ми дуже раді, що Верховною Радою було прийнято закон про допуск представників іноземних військ (на територію України для участі у міжнародних військових навчаннях - УНІАН), і ми дуже раді, що є можливість проводити такі навчання як «Сі Бриз» для того, щоб розбудовувати співпрацю і взаємодію збройних сил».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.