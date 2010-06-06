У Кишиневі відкрили пам'ятник Василю Маргелову

У столиці Молдови 5 червня відкрили пам`ятник засновникові Повітряно-десантних військ (ПДВ), Герою Радянського Союза, генералові армії Василю Маргелову, який брав участь у звільненні Кишинева від німецько-фашистських загарбників в 1944 р. Пам`ятник побудований на кошти колишніх десантників, які живуть у країні.

В урочистій церемонії відкриття пам`ятника взяли участь сини генерала Олександр і Віталій Маргелови, які спеціально прибули для цього до Кишинева. Вони зазначили, що споруджений в Кишиневі пам`ятник присвячений не тільки їх батькові, а й усім десантникам.

Как повідомляв УНІАН (фоторепортаж), 20 лютого пам`ятник В.Маргелову, як учасникові звільнення міста, був відкритий в Херсоні.