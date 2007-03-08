Як Британія наступникові Блера у зуби дивилася (фото)

Міністр фінансів Великобританії і наступник прем`єр-міністра Тоні Блера Гордон Браун підтвердив прізвисько "Залізний канцлер", яким його нагородили журналісти. За даними ВВС News, чиновник лікував хворий зуб у дантиста без використання знеболюючих засобів.

Причому лікар однієї з лондонських стоматологічних клінік свердлив Браунові зуб поблизу від каналу нерва. Зазвичай ця процедура дуже болісна. Проте глава британського міністерства фінансів за кілька годин мав виступати з промовою з питань міграційної політики, тому побоювався, що анестезія перешкодить йому говорити.

За словами дантиста Мервіна Друяна, що лікує Гордона Брауна, урядовець був "абсолютно розслаблений", "не здригався і не гримасував" під час процедури. Проте, на думку фахівців британської Стоматологічної асоціації, ймовірно, зуб Брауна був все ж таки "мертвим", тобто з нього спочатку видалили нерв, тому міністр і не відчував болю.

Нагадаємо, офіційна назва міністра фінансів у Великобританії - канцлер казначейства Її Величності. Після того, як Гордона Брауна, який займає цей пост з 1997 року, зробив кілька жорстких заяв, показавши свій безкомпромісний характер, його прозвали "Залізним канцлером". У листопаді 2006 року Блер офіційно оголосив його своїм наступником на посаді голови Лейбористської партії.

Лента.ру