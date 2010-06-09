Офіцер поліції вбила своїх дітей і наклала на себе руки
08:39, 09 червня 2010Світ
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Трагедія у Німеччині
У Німеччині 32-річна офіцер поліції вбила своїх дітей, а потім наклала на себе руки.
Як повідомляє «Газета.ру», згідно з повідомленням поліції, тіла жінки, її 5-річного сина і 10-річної дочки були виявлені в понеділок. Всі троє померли від задушення.
Інцидент стався в місті Оранієнбург на північ від Берліна.
У поліції поки що не дають коментарів про можливі причини події. На місці не було виявлено передсмертної записки.
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