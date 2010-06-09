Офіцер поліції вбила своїх дітей і наклала на себе руки

У Німеччині 32-річна офіцер поліції вбила своїх дітей, а потім наклала на себе руки.

Як повідомляє «Газета.ру», згідно з повідомленням поліції, тіла жінки, її 5-річного сина і 10-річної дочки були виявлені в понеділок. Всі троє померли від задушення.

Інцидент стався в місті Оранієнбург на північ від Берліна.

У поліції поки що не дають коментарів про можливі причини події. На місці не було виявлено передсмертної записки.