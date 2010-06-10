США продовжили санкції проти Білорусі

США сьогодні продовжили санкції щодо Білорусії. Як повідомили представники Білого дому, санкції введено проти ряду політиків і громадян країни, які підривають демократичні інституції, порушують права людини і помічені в корупції, передає Associated Press. За словами представників Білого дому, санкції продовжено на рік.

У свою чергу Мінськ відреагував на повідомлення, назвавши санкції "марними і конфронтаційними".