США продовжили санкції проти Білорусі
00:16, 10 червня 2010Світ
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Мінськ відповів: марно
США сьогодні продовжили санкції щодо Білорусії. Як повідомили представники Білого дому, санкції введено проти ряду політиків і громадян країни, які підривають демократичні інституції, порушують права людини і помічені в корупції, передає Associated Press. За словами представників Білого дому, санкції продовжено на рік.
У свою чергу Мінськ відреагував на повідомлення, назвавши санкції "марними і конфронтаційними".
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